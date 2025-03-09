Iğdır’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline yangınları önleme ve tedbirleri eğitimi ve tatbikatı verildi.Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, personeline yönelik olarak yangınları önleme ve tedbirler konusunda kapsamlı bir eğitim ve bilgilendirme programı düzenledi. Eğitimde, yangınların muhtemel sebepleri, yangın güvenliği önlemleri ve hızlı müdahale yöntemleri hakkında bilgi verildi.Eğitim sonrası, teorik bilgilerin pekiştirilmesi amacıyla yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, yangına müdahale teknikleri uygulamalı olarak gösterildi ve personele yangın söndürme ekipmanları kullanımında pratik yapma imkânı sunuldu.İl Tarım ve Orman Müdürü, yangın güvenliğinin önemine değinerek, bu tür eğitimlerin rutin olarak devam edeceğini ve doğal afetlere karşı hazırlıklı olmanın kritik bir görev olduğunu vurguladı. Ayrıca, yangınlarla mücadele konusunda tüm personelin bilinçlendirilmesi ve hızlı müdahale yeteneklerinin güçlendirilmesinin sağlanacağı belirtildi.