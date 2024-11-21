Iğdır Üniversitesi, Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Iğdır Veteriner Hekimler Odasının iş birliğiyle veteriner sağlık teknisyenlerine yönelik “Rektovajinal Yöntemle Suni Tohumlama Kursu” düzenledi.Iğdır’daki veteriner sağlık teknisyenlerinin mesleki bilgi ve becerilerini artırmayı, hayvancılık sektöründe daha verimli ve sürdürülebilir bir üretim sağlamayı amaçlayan kursta, katılımcılara, suni tohumlama yöntemlerinin teknik detayları ve doğru uygulama pratikleri aktarıldı. Eğitimde teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalarla da katılımcılara kapsamlı bir deneyim sağlandı.Kursta eğitmen olarak Tuzluca Meslek Yüksekokulu Veteriner Sağlık Laborant Programı akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Koçak görev aldı. Kursun ardından bir açıklama yapan Koçak, mezun veteriner teknikeri öğrencilerinin iş imkânlarının arttırılması hem de ülkemizdeki hayvan sağlığına katkıda bulunan veteriner hekimlere yardımcı personellerin yetiştirilmesi açısından kursun başarılı bir şekilde tamamlandığını dile getirdi.