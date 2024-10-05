Iğdır’da süt sığırcılığı ve manda yetiştiriciliği yapan kadınlara yönelik süt sığırcılığında süt sağım hijyeni ve sanitasyon eğitimi düzenlendi.Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü, Enginalan Köyü’nde süt sığırcılığı ve manda yetiştiriciliği yapan 21 kadın üreticiye "Süt Sağım Hijyeni ve Sanitasyon" konulu eğitim programı düzenledi. Eğitim, toplam 40 saat sürecek ve hijyen standartlarının artırılmasına yönelik önemli bilgiler sunacaktır. Katılımcılar, eğitim sonunda başarılı olmaları durumunda Milli Eğitim Müdürlüğü onaylı sertifikalarını alacaklardır. Eğitim programı, yerel üreticilerin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi, süt sağım süreçlerini daha hijyenik hale getirmeyi ve sağlıklı ürünler elde etmeyi amaçlamaktadır.