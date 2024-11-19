Iğdır Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen denetimlerde, Iğdır merkezindeki okul çevresindeki işletmeler mercek altına alındı.Iğdır’da ekipler okulların etrafındaki işletmelerde denettim başlattı. Bu çerçevede Iğdır Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen denetimlerde ekipler okul çevresindeki gıda satış noktalarını ve eğitim kurumlarına yakın restoran, kafe ve büfeleri denetleyerek, hijyen şartları, satış izinleri ve gıda güvenliği konularında incelemelerde bulundu. Denetimlerin, öğrencilere sunulan gıda ürünlerinin sağlık açısından uygunluğunun sağlanması ve okul çevresindeki işletmelerin denetlenmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Denetim sırasında, işletmelere yönelik çeşitli uyarılar yapılırken, eksikliklerin giderilmesi için gerekli süreler verildi. Ayrıca, okul çevresindeki gıda satışı yapan işletmelerin, hijyen kurallarına uygunluklarının artırılması için gerekli bilgilendirmeler yapıldı.