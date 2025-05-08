Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, Iğdır Taşburun Ortaokulu’nda İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilere yönelik kapsamlı bir trafik eğitimi düzenlendi.Etkinlikte jandarma personeli tarafından öğrencilere; temel trafik bilgisi, trafik işaret ve levhalarının anlamı, emniyet kemeri kullanımının önemi, okul servis araçlarında güvenli seyahat kuralları, yayaların trafikteki sorumlulukları ve geçit yerlerinin kullanımı gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Öğrenciler, hem teorik bilgiler edindi hem de trafik güvenliği konusunda bilinç kazandı. Eğitimin ardından, anlatılan konuların pekiştirilmesi ve trafik bilincinin kalıcı hale getirilmesi amacıyla öğrencilere "Trafik Jandarması Okul Yolunda" adlı okuma kitabı hediye edildi. Yetkililer, bu tür bilinçlendirme faaliyetlerinin çocukların trafik kurallarını küçük yaşta öğrenmelerine büyük katkı sağladığını belirtti. Eğitim, öğrencilerin yoğun ilgisi ve memnuniyetiyle tamamlandı. Etkinlik sonunda öğrenciler, jandarma ekiplerine teşekkür ederek, trafik kurallarına uymanın önemini bir kez daha vurguladı.