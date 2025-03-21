Iğdır’da, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 5 bin fidan dağıtımı yapıldı.21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası’nda Iğdır Orman İşletme Müdürlüğü kendi bünyesinde yetiştirdiği 5 bin fidanı vatandaşlara dağıttı. Araçlarla Iğdır Zübeyde Hanım Bulvarına getirilen fidanların dağıtımı sırasında izdiham yaşanırken Iğdır Orman İşletme Müdürü Taner Tazegün duruma müdahale ederek aracın üzerine çıkarak fidan dağıtımını yaptı. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Tazegün, "Bugün Dünya Ormancılık Günü ve Haftası. Biz yaklaşık 5 bin civarında şu anda fidan dağıtımı yaptık. Amacımız geleceğe nefes insanlığa nefestir. Iğdır ilinin havası kirli, hava kalitesi düşük olduğu için amacımız vatandaşlara fidan dağıtıp bahçelerinde fidanları yetiştirip en azından havanın iyileşmesi yönünde katkı sunmak istiyoruz. Vatandaşlardan oldukça yoğun bir talep var. İnşallah fidanlığımızda ürettiğimiz sedir, karaçam, akçağaç, çınar, leylak, karağaç gibi ağaçları çoğaltıp inşallah vatandaşın ihtiyacı olan fidanları temin edip ilimizi daha da yeşillendireceğiz" dedi.