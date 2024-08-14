Iğdır Üniversitesi, YKS sonuçlarına göre yüzde 101,86 doluluk oranına ulaşarak yeniden büyük bir başarıya imza attı.ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla Iğdır Üniversitesi bünyesindeki bölümlerin doluluk oranları da belli oldu. YKS sonuçlarına göre Iğdır Üniversitesi bünyesindeki bölümlerin toplam doluluk oranı yüzde 101,86 oldu. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Iğdır Üniversitesi ailesine katılan öğrencileri tebrik ederek “Üniversitemiz, bu yıl yüzde 101,86 doluluk oranına erişerek bir kez daha adından övgü ile söz ettirmeyi başardı. 2008 yılında kurulan yeni sayılabilecek bir Üniversite olsak da kısa sürede akademik alanda önemli hamleler yaparak dikkat çeken bir kurum haline geldik. Nitelikli akademik ve idari kadromuzla öğrencilerimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlamak, hayal ettikleri kariyeri inşa etmelerini sağlamak için büyük bir çaba gösteriyoruz. Dünya standartlarındaki eğitim politikamızla her zaman öğrencilerimizi en iyi noktaya taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Bir kez daha ailemize katılan öğrencilerimizi kutluyor, yeni öğrenim hayatlarında başarılar diliyorum.” diye konuştu. Iğdır Üniversitesini kazanan öğrenciler, 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında e-devlet uygulamasından kayıtlarını yapabilecekleri gibi şahsen veya vekalet yoluyla da kayıt işlemini tamamlayabilecekler.