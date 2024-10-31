2008 yılında kurulan Iğdır Üniversitesi, kısa sürede akademik alanda yakaladığı başarıyla 2024-2025 URAP Türkiye sıralamasında dikkat çekici bir yükselişe imza attı.Üniversitelerin akademik performansını özetleyen Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) University Ranking by Academic Performance Laboratuvarının (URAP) 2024-2025 Türkiye sıralaması açıklandı. Geçtiğimiz yıl genel sıralamada 109. sırada yer alan Iğdır Üniversitesi, bu yıl 190 üniversite arasında 97. sıraya yükselmeyi başardı. Tıp fakültesi olmayan üniversiteler kategorisinde elde ettiği başarı ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Iğdır Üniversitesi; bu sıralamada ise 84 üniversite arasından 29. sıraya yerleşerek Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri arasında yerini aldı. Üniversitenin akademik gelişim sürecinde, nitelikli eğitim kadrosunun güçlendirilmesi, akademik araştırmaların desteklenmesi ve öğrencilerin ulusal ve uluslararası platformlarda başarı göstermesi gibi unsurlar büyük rol oynadı. Bu başarının elde edilmesinde, Üniversitenin stratejik hedeflerine uygun olarak gerçekleştirdiği projeler ve yatırımlar da yine önemli bir etken oldu.Konuya ilişkin bir açıklamada bulunan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, bu başarıları sürdürülebilir kılmayı hedeflediklerini ve eğitim kalitesini artırmak için bilimsel ve teknolojik altyapıyı güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti. Rektör Alma, "Iğdır Üniversitesi olarak ülkemizin bilim ve teknoloji alanında gelişmesine katkı sunma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Akademik kadromuzun ve öğrencilerimizin azmi, bizi bu başarıya taşıdı. Bu yükselişi sürdürerek ülkemize ve bölgemize değer katmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.