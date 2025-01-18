Sosyal sorumluluk projeleriyle topluma katkı sunan Iğdır Üniversitesi toplumsal farkındalığı artırmaya ve ihtiyaç sahibi bireylerin yaşamlarına dokunmaya devam ediyor.Iğdır Üniversitesi Genç Hemşireler Topluluğu ile Fizyoterapi ve Engelsiz Yaşam Topluluğu tarafından "Geleceğe Sıcak Bir Adım Projesi" hayata geçirildi. Bu çerçevede Şehit Üsteğmen Cevdet Çiftçi İlkokulu, Bayraktutan İlkokulu ve Çalpala İlkokulu ziyaret edildi. Söz konusu ziyaretlerde, öğrencilerin eğitim hayatlarını desteklemek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla giyim ve kırtasiye yardımında bulunuldu. Ziyaretler sırasında öğrencilerle sohbet edilerek keyifli vakit geçirildi; onların hayalleri, ihtiyaçları ve beklentileri dinlenerek moral ve motivasyon desteği sağlandı.