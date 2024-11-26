Iğdır Üniversitesinde TÜBİTAK desteğiyle 26-28 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak olan "2237-A Dil ve Edebiyat Araştırmalarında Fiziki ve Dijital Kaynakların Kullanımı" başlıklı bilimsel eğitim etkinliğinin açılışı yapıldı.Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda düzenlenen programda konuşan etkinlik koordinatörü Doç. Dr. Abdulhakim Tuğluk, desteklerinden dolayı TÜBİTAK’a ve Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’ya teşekkür etti. Doç. Dr. Tuğluk, etkinlik kapsamında 3 gün boyunca Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen eğitmen ve lisansüstü eğitim öğrencisi katılımcıların fiziki ve dijital kaynakların temini ve verimli bir şekilde kullanımı için bir arada olacağını anımsattı. Doç. Dr. Tuğluk konuşmasının devamında, "Bu projemiz TÜBİTAK tarafından desteklenen bir projedir. 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Destekleme Programı kapsamında yapılan bir projedir. Projeyi TÜBİTAK şu anlamda destekliyor. Türkiye’nin farklı yerlerinde katılımcıları bir araya getirmek ve belirli bir konuda alanında uzman eğitmenlerin katılımcılara bilimsel destek sağlaması esasına dayanıyor. Projemize Türkiye’nin farklı yerlerinde İstanbul, Bursa, Erzurum, Adıyaman, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Siirt ve çeşitli yerlerden katılımcılar var. 8 eğitmenimiz var. Konya, Düzce, Kırıkkale, Diyarbakır ve Siirt’ten eğitmenlerimiz var. 3 gün boyunca burada Dil ve Edebiyat araştırmaları alanında fiziki ve dijital kaynak kullanımı üzerine bir eğitim etkinliği yapacağız. Projenin amacı Dil ve Edebiyat alanında lisansüstü eğitim görenlerin gereksinim fiziki ve dijital kaynakların nasıl temin edileceği ve bunların nasıl en verimli şekilde kullanılacağını uygulamalı bir şekilde ifade etmek ve bu anlamda bir etkileşim ortaya koymak projemizin temel amacıdır” dedi