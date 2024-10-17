Iğdır Üniversitesi, Özbekistan’ın kültür ve ilim başkenti Semerkant’ta 29 Eylül-7 Ekim 2024 tarihleri arasında "Uluslararası Mâtürîdî Sempozyumu" düzenledi.Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’nın Türk Cumhuriyetleriyle yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde ve Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin koordinasyonunda Özbekistan’ın kültür başkenti Semerkant’ta organize ettiği sempozyum ve bir haftalık akademik çalıştaya, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde faaliyet gösteren 208 akademisyen; Özbekistan, Kırgızistan ve diğer Türk Cumhuriyetlerinden 45 akademisyen olmak üzere toplam 260’a yakın akademisyen katıldı.Söz konusu sempozyum ve akademik çalıştayın ilk 4 günü Semerkant’ta gerçekleştirilirken; Semerkant’ın kadim Registan Meydanı, Bibi Hanım Medresesi ve Türbesi, Şahı Zinde Külliyesi, tarihi medrese ve külliyeler, Uluğbek Medresesi, Tilla Kari Medresesi, Şerdar Medreseleri olmak üzere çeşitli tarihi mekanlarına, çağdaş eğitim kurumlarına ve camilere akademik gezi düzenlendi.2 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen "Uluslararası Mâtürîdî Sempozyumu", Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’nın açılış konuşmasıyla başladı.Sempozyuma Özbekistan Din İşleri Komitesi Başkanı Doç. Dr. Ergashhan Daminov, komite vekilleri ve temsilcileri, Düzce 23. Dönem Milletvekili Prof. Dr. Celal Erbay, Özbekistan’daki Dini Kurum ve Enstitülerin Türkiye’deki resmi temsilcisi Dr. Alaskarhan Kasımov, Türkiye Cumhuriyeti Semerkant Başkonsolosu Salih Caner, “İmam Maturidi Araştırma Enstitüsü” Müdürü Dr. Jamoliddin Karimov, “İmam Buhari Araştırma Enstitüsü” Vekili Dr. Otabek Muhammadiyev, “İmam Tirmizi Araştırma Enstitüsü” Müdürü Dr. Muzaffarhan Joniyev, Özbekistan’daki çeşitli üniversitelerden ve komşu ülkelerin üniversitelerinden akademisyenler katıldı.Akademik çalıştayın geri kalan 3 günü Buhara’nın kadim Kokaldaş Medresesi, Mir Arab Medresesi, Nakşibendi ve Gijduvani cami ve medreseleri, tarihi sur ve külliyeleleri, Zerdüşt tapınakları ve tarihi çarşılarına yapılan akademik ziyaretlerle devam ederken, çalıştayın kapanış oturumu Buhara’da yapıldı.Kapanış oturumunda Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü ve İlahiyat Fakültesinin Türk Cumhuriyetlerinde bu tür akademik faaliyet ve çalıştayları önümüzdeki dönemlerde de devam ettireceği vurgulandı.Sempozyum ve akademik çalıştay, Türkiye Cumhuriyeti İlahiyat Fakülteleri tarihinde yurt dışında yapılan ilk akademik faaliyet olma özelliğini taşıyor.