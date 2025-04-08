Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk Polis Teşkilatının 180’inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Türk Kızılay’ına kan bağışında bulundu.Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı’nın 180’inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Gönüllü polisler, Emniyet Müdürlüğü önündeki Türk Kızılay’ı aracında kan bağışında bulundu.Her yıl teşkilatın kuruluşunun coşkuyla kutlandığını belirten İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, teşkilat olarak kan bağışında bulunarak farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. Turgay, "Bu hafta biliyorsunuz Türk Polis Teşkilatı’nın 180’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Biz de Iğdır İl Emniyet teşkilatı olarak hem polis haftası etkinlikleri hem de kanımızla canımızla milletimizin hizmetindeyiz şiarı ile arkadaşlarımızla Kızılay’a kan bağışında bulunuyoruz. Türk Kızılay’ına teşekkür ediyorum bize destek verdiler. an veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum" dedi.İl Emniyet Müdürlüğünde görevli baş komiser Şule Gözcü ise milletin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan tüm emniyet mensupları olarak kan bağışında bulunduklarını dile getirerek, "Mensubu olduğum teşkilatın polis haftası kutlu olsun. Bu kutlu haftada tüm emniyet teşkilatı olarak Kızılay’ın yanındayız. Canımızla, kanımızla milletimizin yanındayız. Buraya gelerek hep birlikte kan verdik" ifadelerini kullandı.