Iğdır’da görülen şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı.Iğdır’da tespit edilen şap hastalığı nedeniyle, 7 Şubat 2025 tarihinden itibaren Iğdır Hayvan Pazarı, karantina süresi boyunca geçici olarak kapatıldı.Iğdır Tarım Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sayın yetiştiriciler, Iğdır Hayvan Pazarı, ilimizde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle 7 Şubat 2025 itibaren karantina süresince geçici olarak kapatılacaktır. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla alınan bu tedbire riayet edilmesi önemle rica olunur. Bilgilerinize 7 Şubat 2025 tarihinde sevk işlemi yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.