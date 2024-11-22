Iğdır Denetimli Serbestlik Müdürü Erkan Yıldırım ve beraberindeki heyet, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’ya ziyarette bulundu.Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette, Iğdır Üniversitesi ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında imzalanması planlanan protokol ile ilgili değerlendirmede bulunuldu.Denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin ve eski hükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlanması, suç işleme riskinin önlenmesi ve bu kişilerin topluma kazandırılmasına yönelik çalışmalar hakkında istişare edildi. Görüşmede ayrıca, protokol kapsamında yükümlülerin ve eski hükümlülerin iyileştirme faaliyetlerinden faydalanmalarını sağlayacak programlar ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline yönelik destekleyici eğitimlerin hazırlanması da masaya yatırıldı.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Alma, protokol ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “Üniversite olarak toplumun her kesimine fayda sağlayacak projelerde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Denetimli serbestlik tedbiri uygulanan bireylerin yeniden topluma kazandırılması için yapılacak bu çalışmaların büyük önem taşıdığına inanıyorum. Üniversitemizin bilgi birikimi ve imkânlarıyla, bu sürece destek vermekten memnuniyet duyarız. İnanıyorum ki bu iş birliği, hem bireylerin hem de toplumun yararına olacak ve önemli sonuçlar doğuracaktır.”