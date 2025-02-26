Erzincan’da 2025 Türkiye Aile Yılı kapsamında "Huzurun, Mutluluğun Kaynağı Olarak Ailemiz" konulu söyleşi düzenlendi.Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2025 Aile Yılı söyleşileri kapsamında Erzincan’da ikamet eden ailelere yönelik aile içindeki iletişimin güçlendirilmesi, sağlıklı ve mutlu bir aile yapısının inşa edilmesi gibi konularda söyleşi düzenlendi.Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğr. Gör. İbrahim Kubilay Zalanköy’ün konuşmacı olduğu söyleşinin devamında mutlu evlilikleriyle örnek olan Ballı ailesi, evliliklerindeki başarı ve huzurun sırrını söyleyişe katılan ailelerle paylaştı.