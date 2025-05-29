Programda konuşan Suiçer, hafta sonu oynanan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran Elazığspor-Vanspor maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. HÜDA PAR olarak Van İl Başkanlığı ile ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdiklerini hatırlatan Suiçer, böyle bir dönemde sporun kardeşliğe hizmet etmesi gerektiğini belirtti. Elazığ ve Van il başkanlarının maçta bir araya gelebilmesi halinde barış sürecine katkı sunulabileceğini vurgulayan Suiçer, yaşananların provokasyon sonucu olduğuna inandıklarını ifade etti.

"KEŞKE MİSAFİRPERVERLİĞİMİZİ GÖSTEREBİLSEYDİK"

Elazığ halkının misafirperverliği ve dini değerlere bağlılığı ile tanındığını belirten Suiçer, "Keşke bu maçta da bu misafirperverliği gösterebilseydik. Ama olmadı," dedi. Önümüzdeki süreçte sporun, birlik ve beraberliğin aracı olması gerektiğini belirten Suiçer, şehirlerin ve toplumların spor, etnik kimlik veya siyasi görüşler üzerinden karşı karşıya getirilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

"ORTA YOL SİYASETİ İZLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

HÜDA PAR'ın kuruluşundan bu yana "önce insan" anlayışıyla hareket ettiğini belirten Suiçer, siyasi rakiplerin dahi doğru yaptığı işlerin takdir edilmesi gerektiğini söyledi. Aileler üzerinden siyaset yapılmasının tehlikeli olduğuna vurgu yapan Suiçer, "Biz izzetli, şerefli bir siyaset anlayışını savunuyoruz," ifadelerini kullandı.

BARIŞ SÜRECİ VE PKK'NIN SİLAH BIRAKMASI

PKK’nın silah bırakması konusuna da değinen Suiçer, HÜDA PAR’ın 2012’den bu yana şiddetle bir yere varılamayacağını savunduğunu söyledi. Barışın kazananının toplum, ülke ve gelecek olduğunun altını çizen Suiçer, "Sadece elimizi değil, yüreğimizi de taşın altına koymaya hazırız," dedi. Türkiye’nin teröre büyük kaynaklar harcadığını belirten Suiçer, bu kaynakların halka, eğitime ve sağlığa ayrılması gerektiğini ifade etti.

SURİYE VE YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI

Suriye meselesine de değinen Suiçer, bölgedeki görüşmelerin sürdüğünü ancak dış güçlerin PKK ve YPG’yi bir koz olarak kullanmaya devam ettiğini belirtti. Yeni anayasa çalışmalarına da değinen Suiçer, mevcut 1982 Anayasası’nın darbe anayasası olduğunu ve tüm partilerin ortak mutabakatla yeni bir anayasa hazırlaması gerektiğini kaydetti.

"BATI ANAYASALARIYLA NE MÜSLÜMANCA YAŞAYABİLDİK NE DE GERÇEK DEMOKRASİ KURABİLDİK"

Yeni anayasanın Türkiye halklarının inanç ve kültür değerlerine uygun olması gerektiğini vurgulayan Suiçer, “100 yıldır Batı’dan aldığımız anayasa modelleriyle ne Müslümanca yaşayabildik ne de gerçek demokrasi kurabildik,” dedi.

SİYONİSTLERE KARŞI ÖNERGE VE AİLEYİ KORUMA VURGUSU

Gazze konusunda Meclis'e verdikleri önerge hakkında da bilgi veren Suiçer, çifte vatandaşlığı bulunan ve Gazze’de sivillere yönelik saldırılarda yer alan siyonistlerin yargılanması için anayasa değişikliği teklifinde bulunduklarını ve bu önergenin Meclis gündeminde 158. sırada beklediğini belirtti.

Aile kurumunun korunmasına yönelik anayasa tekliflerinden de bahseden Suiçer, dış kaynaklı LGBT derneklerinin faaliyetlerinin sonlandırılması gerektiğini savundu. Türkiye’de doğurganlık oranının kritik seviyelere düştüğünü belirten Suiçer, "Bu, savaşlardan daha tehlikeli bir durumdur," ifadesini kullandı.

