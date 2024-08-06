Hollanda’da ikamet eden bir hayırsever tarafından Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımına yaklaşım 150 bin TL değerinde bir adet spor sandalyeyi hibe edildi.Kulüp yönetimi hibe edilen sandalyeyi sahada mücadele eden Çiğdem Akbay’a sahada kullanmak üzere teslim etti. Bedensel Engelliler Derneği Başkanı ve aynı zamanda takım antrenörü Mesut Keskin, an itibariyle tekerlekli sandalye basketbol takımında en çok kadın sporcuyu barındıran kulüp olduklarını söyledi. Keskin, “Daha önce de bu spor sayesinde üç kadın sporcuya eğitim alanında üniversite kapıları açıldı. Bu anlamda da takımın yardımcı antrenörü Cengiz Çatal’ın önemli katkısı oldu. Yurtdışından sandalye desteğinde bulunan iş insanına da teşekkür ederiz” dedi.