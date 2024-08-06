Muş’un Varto Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Varto Müftülüğü koordinasyonunda yaz okulları kapsamında Kur’an kurslarına devam eden öğrenciler için sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler kapsamında “Yüzme Programı” düzenlendi.Varto ilçesinde yaz Kur’an kurslarına devam eden öğrenciler için sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler kapsamında düzenlenen “Yüzme Programı” kapsamında kursa devam eden öğrenciler, Varto Gençlik Merkezi’nin kapalı havuzunda gönüllerince yüzerek eğleniyorlar. İlçe Müftüsü Fatih Arslan, yaz Kur’an kurslarına devam eden öğrencilerin moral ve motivasyonlarını yükseltmek, hayata her türlü hazır hale getirmek, derslerindeki başarılarının yanı sıra sportif etkinliklerle de zamanlarını verimli geçirmeleri için bu tür etkinlikleri yaptıklarını söyledi. Arslan, “Amacımız, öğrencilerimizin başarılı ve aynı zamanda ahlaklı bireyler olmalarını sağlamaktır. Bu tür sosyal ve sportif faaliyetler öğrencilerin ilgisini çekmektedir. Böylece hem yaz Kur’an kurslarına devamlılık sağlanmakta hem de öğrenciler etkinliklerde arkadaşlarıyla bir araya gelerek doyasıya eğlenmektedirler” dedi.Varto Gençlik ve Spor Müdürü Murat Aktaş ise yaz Kur’an kurslarına devam eden öğrencilerin ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi kapsamında eğitim aldıklarını belirterek, “Çocuklarımız çok mutlu, inşallah bundan sonraki süreçte daha iyi olur” ifadelerini kullandı.Yüzme programına katılan öğrenciler ise yüzme programını çok sevdiklerini, hayatlarında unutulamayacak nitelikte zaman geçirdiklerini ve böyle bir program düzenlenmesi nedeniyle de emeği geçenlere teşekkür ettiler.