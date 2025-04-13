Erzurum’un Şenkaya ilçesine bağlı Kürkçü Mahallesi’nde bulunan ilkokul, hayırsever iş insanı Hacı Ömer Ertek’in desteğiyle yenilendi.Şenkayalı iş insanı, okulun sınıflarını baştan aşağıya tadilat ettirerek ihtiyaçları karşıladı. Yapılan çalışmaları görmek için Kürkçü Mahallesine giden Ömer Ertek ve yetkilileri öğrenciler çiçekle karşıladılarYapılan çalışmaların ardından düzenlenen programa, Şenkaya Kaymakam Vekili ve Olur Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Genel Sekreter Yardımcısı Av. Sevil İlhan, daire amirleri, mahalle sakinleri ve öğrenciler katıldı.Törende konuşan Kaymakam Vekili Mehmet Kaan Kini, "Mahallemizdeki okulumuza yapmış olduğu katkılardan dolayı Hacı Ömer Ertek Bey’e teşekkür ediyorum. Eğitime yapılan her yatırım, geleceğimize yapılan yatırımdır" dedi. Program kapsamında okulda incelemelerde bulunan protokol üyeleri, öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet etti.