Ağrı’da hayırsever iş insanı Volkan Atik tarafından babası merhum İsmail Atik adına yaptırılan 16 sınıflık İsmail Atik İlkokulu düzenlenen törenle açıldı.İş insanı Volkan Atik tarafından babası merhum İsmail Atik adına yaptırılan 16 sınıflık İsmail Atik İlkokulu, törenle açıldı. İsmail Atik İlkokulu bahçesinde düzenlenen törende konuşan Vali Mustafa Koç, açılışı yapılan İsmail Atik İlkokulunun geleceği şekillendirecek nesillerin yetişmesine vesile olacağını belirterek, "Bugün açılışını yaptığımız bu okul, geleceğimizi şekillendirecek nesillerin yetişmesine vesile olacak; gençlerimizin ülkemize ve milletimize faydalı bireyler olarak hayata atılmalarını sağlayacaktır. Bu anlamlı eserin ilimize kazandırılmasında büyük katkıları olan Volkan Atik Bey’e en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Volkan Bey, kıymetli babası merhum İsmail Atik’in ismini bu okul ile ölümsüzleştirerek Ağrı’nın eğitim hayatına büyük bir katkı sundu" dedi.Eğitime katkılarından dolayı diğer hayırseverlere de teşekkür eden Vali Koç, "Bu topraklarda eğitime ve geleceğe katkı sunan değerli hayırseverlerimizden İbrahim Çeçen, Hayrettin Atmaca, Şinasi Ünsal, Bişar Çoktin ve adını burada zikredemediğimiz nice kıymetli hemşehrilerimize de gönülden teşekkür ediyorum. Onların her biri, eğitime yaptıkları bu katkılarla geleceğe atılmış güçlü birer imza bırakıyorlar. Hep birlikte daha güçlü, daha aydınlık bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Bülent Çiftçi de hayırsever iş insanı Volkan Atik’in anlamlı bir esere imza attığını belirterek, "Hayırsever iş adamımız Sayın Volkan Atik Bey, kıymetli babaları merhum İsmail Atik’in hatırasına yakışır bir okul inşa ettirerek şehrimize büyük bir armağan bıraktı. Onun bu anlamlı ve büyük katkısı sadece bir bina değil, aynı zamanda buradaki çocuklarımızın geleceğini şekillendirecek, onları hayata hazır hale getirecek bir yuva olacaktır" dedi.Hayırsever iş insanı Volkan Atik ise duygusal anlar yaşadığını belirterek, "Benim için ve ailem için hakikaten çok önemli bir günün içerisindeyiz. Bugün çok farklı bir duygu içerisindeyim. Arkanızda bulunan ev benim doğduğum ev ve bu doğduğum evin bahçesinde bugün konuşuyor olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Hakikaten çok gurur verici. Babam İsmail Atik, çağdaşlığa, modern görüşe, dünya vatandaşı olmaya ve özellikle eğitime çok önem veren bir kişiliğe sahipti. Bizleri de hep bu çerçevede yetiştirmeye gayret gösterdi. Bu okuldan da bu manada çok değerli öğrenciler çıkmasını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek de yaptığı konuşmada, İsmail Atik İlkokulunun geleceğe atılmış güçlü bir adım olduğunu ifade ederek, "Sayın Volkan Atik’in babasının adına bu anlamlı yatırımı yapmış olması, eğitime olan inancın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösteriyor. Kendisi sadece babasının hatırasını yaşatmakla kalmadı, aynı zamanda yüzlerce çocuğumuzun geleceğine ışık tutacak bir eğitim yuvası inşa etti" dedi.Konuşmaların ardından Vali Mustafa Koç, hayırsever iş insanı Volkan Atik’e plaket takdim etti. Törenin ardından Vali Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, iş insanı Volkan Atik ve diğer katılımcılar, davul eşliğinde halay çekti. Kurdele kesimiyle okulun açılışı yapılırken, Vali Koç ve beraberindekiler okulu gezip öğrencilerle bir araya geldi. Daha sonra Volkan Atik’in kendi doğduğu evi restore ederek dönüştürdüğü Nevra Atik Çocuk Kütüphanesi Oyun Evi de ziyaret edildi.Törene; Vali Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Bülent Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Vali Yardımcısı Ahmet Raşit Orhan, İl Jandarma Komutanı Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, hayırsever iş insanı Volkan Atik ve ailesi, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.