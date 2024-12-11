Yazar Hayati İnanç, kültür ve sanat günleri etkinliğinde Hakkarililerle buluştu.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi salonunda düzenlenen kültür günleri söyleşi programına katılan Hayati İnanç, unutulmaya yüz tutan Divan edebiyatının kültürel özelliklerini kendine has üslubuyla anlattı. Yazar İnanç; şiir ve edebiyattan söyleşiye, hayati dengeler, can veren pervaneler, sevgi yukarıdan gelir ve işte geldik gidiyoruz gibi eserlerle salondakilere güzel saatler yaşattı.Söyleşide; eğitim, teknoloji, bilim, Türk geleneklerini ve ölüm konularını işleyen Hayati İnanç, salondakilerden büyük alkış aldı. İnanç, söyleşi sonunda Filistin ve Suriye için dua etti.Söyleşi sonunda Hakkari Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu ve Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Hayati İnanç’a el emeği göz nuru Hakkari kilimi hediye etti. Mahmutoğlu, “Kültür etkinlikleri kapsamında bir program düzenlemeye başladığımız zaman Hocamız Hayati İnanç aklımıza geliyor. Sizinle başlamak istedik. Bizi kırmadan geldiğiniz, Allah sizden razı olsun” dedi.Programa Hakkari Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, İl Müftüsü Hüseyin Okuş, Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.