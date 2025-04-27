Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanında görevli güvenlik görevlilerine eğitim verildi.Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında görevli Polis Başmüfettişi 1. Sınıf Emniyet Müdürü Levent Kabataş tarafından Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanında görevli genel kolluk ve özel güvenlik personeline yönelik; Özel Güvenlik Hukuku, Genel Kolluk, Özel Güvenlik İlişkileri, KAAN Uygulaması ve Etkili İletişim konularında bilgilendirme yapıldı.Ayrıca Koruma Daire Başkanlığı kadrosunda görevli Polis Memurları Murat Türk ve Turgut Yıldırım tarafından, Uluslararası Sivil Havacılık Güvenliği Alanındaki Görev Yetki ve Sorumluluğu konularında bilgi verildi.