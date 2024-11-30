Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) olaylara müdahale kapsamında tatbikat gerçekleştirildi.Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kapsamında gerçekleşen tatbikatta senaryo gereği hastaneden turuncu kod verildi.Haber verilmesi üzerine AFAD, UMKE, 112 Acil Servisi, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler KBRN ünitesinde bir hastaya arındırma işlemi gerçekleştirdi. İşlemleri tamamlanan hasta daha sonra kırmızı alanda tedavi altına alındı.