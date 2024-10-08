“1-7 Ekim Emzirme Haftası” etkinlikleri kapsamında “Bebek Dostu Hastane” unvanına sahip olan Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisi ile Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniklerinde emzirme bilinci ve farkındalığına yönelik bilgilendirme alanları oluşturuldu.Bu stantları ziyaret eden hastanemiz Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, emzirmenin bebeklerimiz için en ideal beslenme yöntemi olduğu, anne ile bebek arasında bağı güçlendirdiği, bebeklerin ilk altı ay boyunca ihtiyaç duyduğu tüm besinleri sağladığı ve birçok hastalığa karşı da bağışıklık kazandırdığı, sadece bebek sağlığı için değil aynı zamanda anne sağlığı için de emzirmenin önemli olduğunu vurgulayarak tüm sağlık çalışanlarımıza ve katılımcılara teşekkür etti.