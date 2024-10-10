Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Hastane" programı kapsamında "Anne Sütünün Teşviki ve Emzirme Danışmanlığı" konulu eğitim faaliyeti yürütülmeye başlandı.Yürütülen eğitim faaliyeti kapsamında; gebe, anne ve bebek ile temas halinde olan sağlık çalışanlarının tamamı "Anne Sütünün Teşviki ve Emzirme Danışmanlığı" eğitim programına dahil edilerek bilgilendirilmeleri ve yetkinlik kazanmaları amaçlandı.9-10-11 Ekim tarihlerinde 3 oturum şeklinde planlanan eğitim neticesinde sağlık çalışanı katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi.