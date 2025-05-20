Hasan Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Kıymetli Başkanım, dava ve yol arkadaşım, Milletin Vekili, Elazığ'ın Öz Evladı,MHP Elazığ Milletvekili Sn.Semih IŞIKVER'in gündeme getirdiği, yıllardır şehrin merkezinde çevreyi kirleten, insan sağlığına zarar veren çimento fabrikasının kaldırılması hususundaki mücaadelesini desteklediğimiz gibi, her daim yanında olacağımızı belirtmek istiyorum.

Dünya Sağlık Örgütü hava kirliliğini kansere yol açan etmenler listesine çimento fabrikalarını da almış; hava kirliliğinin özellikle akciğer kanserinin nedeni olduğunu açıklamıştır.Çimento fabrikalarının bacalarından salınan ve havayı kirleten partüküller, hastalıklara neden olduğu gibi ekosistem değişiklikleri, küresel ısınma, asit yağmurları gibi etkenlere sebep olmaktadır.

Paris İklim anlaşmasına göre, insan kaynaklı sera gazı oluşumunda çimento fabrikalarının da önemli bir payı bulunmaktadır.Fabrika etrafında açığa çıkan toz öncelikle tesiste çalışan işçilerin ve fabrikaya yakın yerleşim alanlarında. yaşayan insanlarda, başta solunum sistemi hastalıkları olmak üzere, çok sayıda hastalığa yakalanmaları konusunda risk yaratmaktadır.

HALKIN SAĞLIĞININ HİÇE SAYILMASINA GÖZ YUMAMAYIZ.

Sn.Vekilimizin belirttiği gibi şehrin merkezinde bulunan çimento fabrikasının acilen kaldırılarak, memleketimiz Aziz Diyar ELAZIĞ'ın yaşanılabilir,temiz,yeşil bir şehir olması gelecek nesillere bırak ılacak en iyi miras olacaktır...!!” dedi.