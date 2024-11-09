Kızılay Haftası, Ağrı’nın Hamur ilçesinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.Aşağı Yenigün, Yukarı Yenigün, Yenigün Yeşil ve Özdirek İlkokulu’nda gerçekleştirilen programlara, Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş, Hamur Kızılay Şube Başkanı Sami Oruç, Kızılay gönüllüleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler tarafından hazırlanan tiyatro, drama, şiir dinletisi ve çeşitli oyunlarla renklenen programda, Kızılay’ın 156 yıllık köklü geçmişi ve bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar anlatıldı. Minik öğrenciler, yaptıkları sunumlarla Kızılay’ın önemini bir kez daha vurguladı. Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yaptığı konuşmada, Kızılay’ın kuruluşundan bu yana her zaman insanların yanında olduğunu belirterek, "Kızılay, sadece ülkemizde değil, tüm dünyada mazlumların umudu haline gelmiştir. Dünyanın her köşesinde insanlara yardım eli uzatan bir kuruluştur" dedi.İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş ise bu tür etkinliklerin, çocukların Kızılay’ı daha yakından tanımaları ve anlamaları açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Özmüş, programda emeği geçen herkese teşekkür etti. Keyifli anların yaşandığı etkinliklerde, Kızılay tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.