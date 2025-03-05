Ağrı’nın Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş, Şehit Yıldırım Günay Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunda kalan öğrencilerle bir araya gelerek onlarla sohbet etti.Öğrencilerin eğitim hayatlarını daha verimli hale getirmek ve motivasyonlarını artırmak amacıyla düzenlenen programda, Özmüş gençlerle bir süre sohbet etti, onların talep ve beklentilerini dinledi. Eğitimin önemine vurgu yapan Özmüş, öğrencilerin akademik başarılarını artırmaları için ellerinden gelen desteği sunacaklarını belirtti.Öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, başarının disiplinli çalışmadan geçtiğini ifade eden Özmüş, "Sizler ülkemizin geleceğisiniz. Kendinizi en iyi şekilde yetiştirerek hem ailenize hem de milletimize faydalı bireyler olmalısınız. Bizler de sizlere her konuda destek olmaya devam edeceğiz." dedi.Öğrenciler de pansiyonda sunulan imkânlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendileriyle yakından ilgilenen İlçe Milli Eğitim Müdürü Özmüş’e teşekkür etti.Program, öğrencilerle yapılan samimi sohbetin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.