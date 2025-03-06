7 Mart Deprem Haftası nedeniyle düzenlenen tatbikat başarıyla icra edildi.AFAD İl Müdürlüğü öncülüğünde Sümbül Anadolu Lisesi’nde 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında düzenlenen tatbikat başarıyla icra edildi. Hakkari’nin birinci derece deprem bölgesinde olduğunun altını çizen ve tatbikatı bizzat yöneten İl AFAD Müdürü Erhan Kanat, önleyici tedbirler kapsamında yapı stokunun güçlendirilmesi, depreme dayanıklı binaların inşa edilmesi gerektiğine söyledi. Kanat, "Türkiye Afet Müdahale Planı’nda görevli tüm kurumlarımız Sümbül Anadolu Lisesi’ndeydi. Tatbikatla hem koordinasyonu hem müdahale zamanını görmüş olduk ve eş zamanlı olarak bunları ölçümledik. Tatbikatlar, bize neyi doğru yaptığımızı, nerede hata yaptığımızı, neyi geliştirmemiz gerektiğini öğreten temel olgular. Bu nedenle çok faydalı olduğunu düşünüyorum, kâğıt üzerinde yazılı her türlü senaryonun davranışa dönüşmesi için tatbik edilmesi önemli. Temennimiz; hiçbir zaman afetle, kazayla karşılaşmamak. Emeği geçen herkese, şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.