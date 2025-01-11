Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Hakkari’ye atanarak görevlerine başlayan öğretmenler için ’Hazırlayıcı Eğitim Semineri’ düzenlendi.Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen semine, İl MEM Eğitim Müfettişleri Başkanı Mesut Artuş ve Başkan Yardımcısı Sibel Tok tarafından verildi. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili öğretmenlere bilgilendirmelerin yapıldığı seminerin ikinci gününde ise İl MEM Şube Müdürü ve Yangın Eğitmeni Oktay Kızılkaya tarafından yangın, MEB AKUB Lideri Gökhan Erdem tarafından da arama- kurtarma ve tahliye konularında eğitimler verildi.Seminerlerle ilgili açıklamada bulunan Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, en değerli varlıklar olan çocukların saf ve temiz dünyalarına dokunacak olan öğretmenlerin, itibarının da toplumda yüksek olacağını belirterek, mesleğe yeni başlayan öğretmenlere hayırlı olsun dileklerinde bulundular.