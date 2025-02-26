İlim Yayma Cemiyeti Hakkari Şubesi öncülüğünde düzenlenen 9. İstanbul Kültür Gezisi’ne katılan öğrenciler kente mutlu döndü.İlk defa İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini gezen Hüseyin Çelik İmam Hatip Anadolu Lisesi ve Hakkari Fen Lisesi öğrencileri, geziden son derece memnun kaldıklarını ifade ettiler. Öğrenciler 5 günlük kültür gezisinde Eyüp Sultan Camii, İlim Yayma Cemiyeti Genel Merkezi, Pierre Loti Tepesi, Mehmet Akif Ersoy ve Necip Fazıl Kısakürek’in mezarları, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii ve Sahn-ı Seman Medresesi, Mihrimah Sultan Camii, Süleymaniye Camii, Beyazıt Camii ve Meydanı, Sarayburnu, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, Ayasofya Camii, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camii, Çamlıca Tepesi, Çamlıca Camii ve Üsküdar Kız Kulesi gibi önemli tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etti.Gezinin sonunda boğaz turu yapan öğrenciler, gezinin düzenlemesinde katkısı olan Hakkari Valisi Ali Çelik başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.