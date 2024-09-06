Hakkari’deki okul pansiyonları ve yemekhaneleri eğitim öğretim yılı öncesi ilaçlanarak dezenfekte edildi.Belediye ekipleri, okul içerisinde öğrenci ve personeller tarafından aktif şekilde kullanılan alanlarda insan sağlığını tehlikeye atan haşere ve kemirgenlere karşı yapılması gereken periyodik ilaçlama çalışmalarını yaptı. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi belediye ilaçlama ekibi pansiyon odaları, mutfak, yemekhane, merdiven boşlukları, okul binası, konferans salonu, atölye ve laboratuvarlarda yapılan ilaçlama ile sağlıklı ve hijyenik bir ortama hazırlıyor.Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, 2024-2025 eğitim öğretim yılı açılacağından dolay Hakkari’de bulunan okul pansiyon ve yemekhanelerinde ilaçlama ve dezenfektan işlemi yapılarak öğrencilere hijyenik bir ortam sağladıklarını ifade ettiler.