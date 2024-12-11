Hakkari İl Müftülüğü tarafından kutsal topraklara gidecek vatandaşlara yönelik “Umre Yolcuları Eğitim Semineri” düzenlendi.Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonunun servisli 15 günlük 26. turu ile umreye gidecek vatandaşlara yönelik seminer, Ulu Camii’nde yapıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan seminerin açılışında konuşan İl Müftüsü Hüseyin Okuş, “En güzel heyecan, en hayırlı ziyaret ve en kıymetli buluşma kutsal topraklara yapılan yolculuktur. Peygamberimiz (sav), ‘Hac ve umre yolcuları Allah’ın seçkin misafirleridir. Dua ettiklerinde dualarını kabul eder, tövbe ederlerse de tövbelerini kabul eder’ buyurmuştur. Yüce Allah’ın misafiri olmaya gidiyorsunuz. Hidayet rehberimiz Kur’an-ı Kerim orada indi. Önderimiz Hazreti Muhammed (sav) orada yaşadı. İslam’ı yayma mücadelesini orada verdi. Elbette ki Mekke’de Hazreti Adem ile Havva’nın buluştuğu Arafat’ı, Medine’de Uhud’u, Hendeği, Kıbleteyn Mescidi’ni, Mescid-i Kubayı ve daha birçok yeri ziyaret edeceksiniz. İslam dinini yayma uğruna her türlü işkence ve zulme direnen Hazreti Peygamber (sav) ve ashabının ayak izlerinde yürüyeceksiniz. Oraya gitmek bir daha nasip olmayabilir. Sizlerden istirhamım dönüşünüze kadar sadece ibadet ve taatle meşgul olun. Mümkün olduğu kadar zamanınızı Kabe ve Mescid-i Nebevi’de geçirin. Bu mübarek beldelerde zamanınızı alışverişle harcamayın. Sağlıkla gidip gelmeniz için dua eder, yapacağınız umrenin makbul ve mebrur olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim” dedi.Müftü Okuş’un konuşmasının ardında Kafile Başkanı Devlet Cindioğlu ve grup görevlileri, seminer konularını anlatıp umre yolcularına ihramın bağlanması ile tavaf ve sa’yi uygulamalı gösterdiler. İl Sağlık Müdürlüğünce görevlendirilen Dr. Meriç Dindar tarafından sağlık konularında da gerekli bilgilendirmeler yaptıktan sonra umre yolcularına menenjit aşısı yapıldı.