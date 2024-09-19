HAKKARİ (İHA) – Hakkari’deki Şehit Vali Derviş Yalım İlk ve Ortaokulu tarafından Dünya Temizlik Haftası etkinlikleri kapsamında “Temiz Okulum Temiz Mahallem” sloganıyla temizlik kampanyası başlatıldı.Şehit Vali Derviş Yalım İlk ve Ortaokulunun 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri, çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla başlattıkları temizlik kampanyasına okulun müdür yardımcısı ve öğretmenleri de destek verdi. Ellerine çöp poşeti alan çocuklar, okul çevresi ve mahalle arasına girerek öğretmenleri himayesinde çevre temizliği yaptılar.Şehit Vali Derviş Yalım İlk ve Ortaokulu yetkilileri, çevreyi temiz tutmanın ve korumanın önemini vurgulayarak, toplumda çevre duyarlılığının arttırılmasını hedeflediklerini belirttiler.