Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.Hakkari Valiliği sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İlimizin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle karayolu ulaşımında çığ, heyelan ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle oluşabilecek buzlanma ve don gibi riskler göz önünde bulundurularak, 21 Şubat 2025 Cuma günü Hakkari merkez, Şemdinli, Çukurca ve Yüksekova ilçelerindeki taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.