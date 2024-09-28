Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Abdullah Ünalan, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden bin 113 aile, Evde Bakım Yardımı’ndan ise 3 bin 123 kişinin faydalandığını söyledi.Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Abdullah Ünalan, göreve geldiği günden itibaren yapılan çalışmaları basın mensupları ile paylaştı. Yaklaşık 9 aylık görev süresince kurum olarak güzel işlere imza attıklarını belirten Ünalan, Sosyal ve Ekonomik Destek hizmeti kapsamında aylık ortalama 44 milyon 565 bin TL ile bin 113 ailenin, Evde Bakım Yardımı’ndan ise 3 bin 123 kişinin yaralandığını söyledi. Müdür Ünalan, "9 ayda yaklaşık 78 milyon TL ödeme yapıldı. Yine il genelinde 3 bin 123 doğum yapan aileye 859 bin TL destek sağlandı. Hakkari’de görev yaptığım ilk 9 ayda sosyal yardımlardan 130 milyon TL yardım verildi" dedi.Özellikle zorlu dönemlerde koruyucu aile olmak isteyen vatandaşların sayısının arttığını ifade eden Ünalan, "Hakkari’de 6 koruyucu aile var. Bunlar en az 9 çocuğa bakıyor. Bu artış önemli bir gelişmedir. Bu ailelerin bu süreçte desteklenmeleri gerekir. Müdürlük olarak ailelerin yanlarında olup, sonuna kadar destek sağlayacağız. Yine Yüksekova ilçesinde Engelsiz Yaşam Projesi çerçevesinde Engelsiz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi kurulacak. Yine Şemdinli ilçemizde çok eski olan sosyal hizmetler binası yerine en kısa sürede yeni bir binanın yapılması için çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanında hukuki, ekonomik ve sosyal destekten barınmaya kadar birçok alanda şiddet mağduru kadınların yanındayız. Kuruma sığınan kadınların hem maddi ve manevi olarak ihtiyaçları kurum tarafından gideriliyor" ifadelerini kullandı.