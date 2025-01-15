Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yapılan ve 43 sporcunun katıldığı ‘Satranç İl Birinciliği Yarışması’ tamamlandı.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün spor salonunda 11-12 Ocak 2025 tarihinde yapılan il birinciliği yarışmasında dereceye girenler belli oldu. Küçükler, yıldızlar ve büyükler kategorisinde yapılan müsabakada ilk üçe giren sporcuların ödülleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım tarafından verildi.Dereceye giren sporcuların ileriki tarihlerde il dışında Hakkari’yi temsil edecekleri belirtildi.