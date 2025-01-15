Bitlis’in Tatvan ilçesinde polis ekipleri tarafından yaralı halde bulunan şahin yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bitlis İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Tatvan’da devriye görevi sırasında polisler, yaralı bir şahin yavrusu fark etti. Polis ekipleri tarafından koruma altına alınan yavru şahin, gerekli işlemlerin ardından Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne haber verilerek teslim edildi. Teslim alınan yaralı şahin yavrusu, tedavisinin yapılması için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi. Tedavi sürecinin ardından şahin yavrusunun yeniden doğal yaşam alanına salınacağı bildirildi.