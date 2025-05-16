HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Derecik ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle, kent genelinde il içi ve il dışı hayvan hareketleri ikinci bir emre kadar yasaklandı.Hakkari Tarım ve Orman Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, Derecik ilçesinde şap hastalığı ortaya çıktığı belirtilerek, "İnsanlarda herhangi bir rahatsızlığa sebep olmayan ancak büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda özellikle kuzu, oğlak ve buzağılarda ölümlere sebep olmaktadır. Bu nedenle büyük ekonomik kayıplara sebep olan şap hastalığının yayılmasını engellemek amacıyla il geneli karantina tedbirleri kapsamında il içi ve il dışı bütün hayvan hareketleri ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır" denildi.Açıklamada, virüsün bulaştığı hayvanlarda gözlemlenen bazı semptomlar ise şöyle sıralandı:"Hayvanlarda bulaşma; solunum, temas ve aynı merada otlanma ile olmaktadır. Ateş, iştahsızlık, depresyon ve süt veriminde azalma ilk bulgulardır. 24 saat içerisinde salya akışı başlar ve dil dişetinde yaralar şekillenir. Bu yaralara meme derisinde, ağız ve burun mukozasında rastlanabilir. Dildeki yaraların genellikle birkaç günde iyileşmesine rağmen ayaklardaki ve ağız bölgedeki yaralar geç iyileşme gösterebilir. Şap hastalığının yayılmasını önlemek için karantina kurallarına uymak büyük önem arz ederken, sadece bu yöntem ile sonuç alınamayacağı açıktır. Ancak diğer yöntemler ile birlikte uygulandığında anlam taşımaktadır. Bu yöntemlerden bir diğeri ise aşılama çalışmasıdır. Aşılamadaki amaç, hastalığın yaygın olduğu köylerdeki hayvan topluluğunda yüksek bağışıklık düzeyinin sağlanmasıdır. Bu amaçla düzenli ve yoğun aşılama programları ile hayvanlarda virüse karşı direnç sağlanması hedeflenmektedir. Ancak başarı sağlanabilmesi için karantina ve önleyici tedbirlere ihtiyaç vardır. Şap hastalığına karşı yetiştiricilerimizin alacağı önlemler, hastalığın yayılması ve ekonomik kayıpların önüne geçilmesinde ciddi önem arz etmektedir."Şap hastalığına karşı koruyucu olarak yetiştiricilerin alacağı bazı önemlere de değinilen açıklamada, "Ahır girişleri ve ahır içerisine şap hastalığında etkili dezenfektanlar ile müdahale edilmesi, ahırlara hayvan bakıcılarından başka kimsenin sokulmaması, bakıcıların da farklı kıyafet ve ayakkabı ile ahıra girmesi, sağım öncesi ellerin, otomatik sağım makinelerinin ve memelerin temizliğine özen gösterilmesi, mera mevsiminde enfekte meralara hayvanların gönderilmemesi, enfekte bölgelerden ot, saman alınmaması, müdürlüğümüzce belirlenen tedbir şartlarına uygun hareket edilip, görevli veteriner hekim arkadaşların uyarılarının dikkate alınması büyük önem arz etmektedir" denildi.