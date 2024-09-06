Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı yetkililerinin katılımıyla öğrenci taşımacılığı yapan servis şoförlerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonundaki toplantının açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Fahrettin Çelik, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte öğrencilerin taşınması konusuna çok ayrı bir önem verdiklerini ve servis şoförlerinin de bu önemin farkına varması gerektiğine vurgu yaptı. Çocukların güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu, Hakkari’de 4/1 oranındaki öğrencinin taşıma yoluyla eğitim öğretime erişiminin sağlandığını dile getiren Müdür Vekili Çelik, "Tüm paydaş kurumlarımızla birlikte temel amacımız, taşıma yoluyla eğitim öğretime erişimlerini sağladığımız öğrencilerimizin güvenliğini azami düzeyde tutmak ve karayollarında, servis araç sürücülerini bilgilendirerek, trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkartmak ve böylece yol kullanıcılarımız olan yaya-yolcu (özellikle öğrenciler) ve sürücülerin trafik kazalarına karışmalarını önlemektir. Sizlere emanet edilen çocuklarımızın güven içinde taşınması, çocuklara karşı olan sevginize, ilginize, şefkat ve merhametinize bağlıdır. Bu yüzden, bu tür konuların detaylıca ele alınması, sıkıntıların giderilmesi ve çözüm kanallarının daha fazla işlevsel hale getirilmesi amacıyla yıl içerisinde gerekli gördüğümüzde, bugünkü gibi toplantılar ve eğitimler düzenlemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de, kentte güvenli servis taşımacılığında her kişi, kurum ve kuruluşa görevler düştüğünü belirterek, “Ailelerimizin mutluluk kaynağı ve geleceğimizin garantisi olan çocuklarımızı, evlerinden okullarına, okullarından evlerine taşımak gibi çok önemli bir hizmet veriyorsunuz. Bunun için de her şeyden önce araçlarınızı güvenli, temiz ve bakımlı bulundurmalı, ‘Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nin öngördüğü düzenlemeleri, tertip ve donanımları tamamlama hususlarına çok dikkat etmelisiniz. Bu bilinçle hareket ederseniz sağlıklı ve güvenli bir yıl geçirmiş olacağız” dediler.