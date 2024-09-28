Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü, çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin koruyucu ve önleyici tedbirlerin artırılmasına yönelik iş birliği protokolü çerçevesinde ‘Okul Sağlığı ve Güvenliği’ toplantısı gerçekleştirdi.Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıya Hakkari Valisi Ali Çelik, vali yardımcısı Abdulkadir Işık, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Rüştü Eryılmaz, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, ilgili kurum ve birim yöneticileri katıldı. Toplantıda; okulların ve öğrencilerin okula ulaştığı güzergâhlardaki okul çevrelerinin güvenliğini sağlamada kullanılan ‘Kent Güvenlik Yönetim Sistemi, taşımalı eğitim sisteminde gerçekleştirilen denetim faaliyetleri, eğitim ve seminer faaliyetleri, ihale ve inşa süreçleri devam eden okullar ve eğitim tesisleri ile mevcut tesislerdeki onarım ve güçlendirme çalışmalarının detayları, paydaş kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim-öğretim alanında yapmış oldukları faaliyetler ve projelere ilişkin detaylı bilgiler aktarıldı.Sunumların ardından konuşan Vali Ali Çelik, çocuklar ve gençlerin eğitim alanlarında huzurlu olmalarının temel şartının güvenlik tedbirlerine bağlı olduğuna dikkat çekerek, “Çocuklar ve gençler hayatlarını etkileyebilecek eylem, söylem ve davranışlarda bulunurken; oluşabilecek pedagojik etkilerin çocukların ruh sağlığını, ortaya çıkabilecek bireysel ve toplumsal travmaları da göz önünde bulundurarak hareket edilmesi gerekir. Bu anlamda eğitim sistemindeki tüm paydaş kurumların üzerine düşen sorumluluğu eksiksiz şekilde yerine getirmesi gerekir” dedi.