Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri, 3-9 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla çeşitli okullarda öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenledi."Yaya Geçidinden Geç, Kendine Güvenli Bir Yol Seç" sloganıyla gerçekleştirilen eğitimlerde, geleceğin teminatı olan minik öğrenciler trafik kuralları hakkında bilgilendirildi. Etkinlikte öğrencilere karşıdan karşıya güvenli geçiş, trafik ışıkları, yaya geçidi kullanımı gibi temel kurallar uygulamalı olarak anlatıldı.Trafik bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması planlanan eğitimlerde, çocukların trafik kurallarına karşı farkındalıklarının artırılmasını amaçladıklarını belirten yetkililer, bu tür etkinliklerle hem öğrencilerin hem de toplumun genel trafik güvenliği konusunda daha bilinçli hale gelmesini sağlamayı hedeflediklerini ifade ettiler.