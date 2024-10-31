Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ‘Meme kanseri farkındalık’ ayı dolayısıyla farkındalık ve bilinçlendirmek için bir etkinlik düzenlendi.Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 1-31 Ekim ‘Meme kanseri farkındalık’ etkinlikleri nedeniyle Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) birimi tarafından farkındalık oluşturma ve bilinçlendirme etkinliği düzenledi. Etkinlikte katılımcılara meme kanserine dikkat çekmek için pembe kurdele takıldı. Etkinliğe Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın’ın eşi Zehra Akın, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Büyükçiftlik Belediye Başkanı Çayan Çiçek, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Sinan Yıldız ve vatandaşlar katıldı.