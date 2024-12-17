Hakkari’de 750 sporcunun katıldığı okul sporları masa tenisi müsabakaları ödül töreni ile sona erdi.Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve yüzlerce sporcunun katıldığı okul sporları gençler, yıldızlar ve küçüklerde kız/erkek masa tenisi müsabakaları ödül töreni ile sona erdi. Ödül töreninde konuşan Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, “Okul sporları gençler, Hakkâri genelinde 13 takım erkek, 11 takım kadın toplam 24 takım 250 sporcu ile il birinciliği yarışması yapıldı. Yarışmalarda dereceye giren okul takımları, 13-15 Ocak 2025 tarihinde Elâzığ ilinde yapılacak olan grup müsabakalarında Hakkâri’yi temsil edeceklerdir. Yıldız kategorisinde 17 takım erkek, 13 takım kadın toplamda 280 sporcunun katılımıyla il birinciliği yapılmıştır. Dereceye giren takımlar 5-7 Mart 2025 tarihlerinde Mardin ilinde yapılacak olan gurup müsabakalarında Hakkâri’yi temsil edeceklerdir. Küçükler de ise 13 takım erkek, 9 takım kadın toplamda 220 sporcu ile il birinciliği yapıldı. Mart 28-30 2025 tarihlerinde Batman ilinde yapılacak olan gurup müsabakalarında ilimizi temsil edeceklerdir. Gençler, yıldızlar ve küçüklerde il birinci olan kadın ve erkek takımlar bizleri il dışındaki müsabakalarda ilimizi temsil edeceklerdir. İl genelinde 23 branşta GSB kurslarımız devam etmektedir. Ayrıca Çarşamba gününden itibaren merkezde bulunan tüm ikinci sınıfı öğrencilerine Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında yüzme dersi verilecektir” dedi.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporcuların ödülleri Spor Hizmetleri Müdürü Sabri Demir tarafından verildi.