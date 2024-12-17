Van’da sulama amaçlı kullanılan Sıhke Göleti’nin yüzeyi kısmen dondu.Geçtiğimiz hafta Türkiye’nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışının durmasıyla etkili olan soğuk hava birçok dere, gölet ve barajın donmasına neden oldu. Gece sıfırın altında 12 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle Van-Özalp kara yolu üzerinde sulama amaçlı kullanılan Sıhke Göleti’nin yüzeyi kısmen dondu. Bölgeden geçen bazı vatandaşlar ise göl üzerinde buzun kalınlığını kontrol etti.