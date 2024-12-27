HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de jandarma ekipleri, köy ilkokullarını ziyaret ederek öğrencilere trafik eğitimi veriyor.Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağaçdibi ve Bay köyü ilkokullarında eğitim öğretim gören öğrencileri ziyaret etti. Jandarma ekipleri, geleceğin teminatı öğrencilere trafik konusunda karşıdan karşıya güvenli geçiş, yaya geçidi, temel trafik işaret ve levhaları, okul servislerine binme/inme kuralları ile emniyet kemeri takmanın önemi seyyar trafik parkurunda anlatıp, trafik boyama kitabı dağıtıldı. Jandarma mesleği hakkında da öğrencilere bilgi verilirken, jandarma araçlarının tanıtımı yapılarak eğlenceli zaman geçirmeleri sağlandı. Öğrenciler jandarma abla ve abilerinin gerçekleştirdiği ziyaretten memnun kaldıklarını dile getirerek teşekkür ettiler.Jandarma ekipleri, çocukların huzurlu ve güvenli bir şekilde evden okula, okuldan eve gidebilmeleri için denetim ve eğitimlerinin devam edeceğini ifade ettiler.