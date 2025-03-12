HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü vesilesiyle program düzenlendi.Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Sümbül Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Ayten Kesekler’in günün anlam ve önemini ifade eden konuşmasının ardından "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" konulu video ve "Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı’nın Kabulü" adlı tiyatro gösterimleri yapıldı. Etkinlikte. İstiklal Marşı okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere Hakkari Valisi Ali Vali Çelik tarafından ödülleri takdim edildi.Vali Çelik; düzenlenen yarışmada birinci olan TOBB Ortaokulu öğrencisi Ezgi Özdemir, ikinci olan Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Ada Ertunç, üçüncü olan Vali Lütfullah Bilgin Ortaokulu öğrencisi Umut Gür ve Jüri Özel Ödülünü kazanan 23 Nisan Ortaokulu öğrencisi Beyzanur Erik’e ödüllerini takdim ederek tebrik etti.