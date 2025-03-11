HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de düzenlenen "İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması", görme engelli Beyza Nur Erik isimli öğrencinin 10 kıtayı ezbere okumasıyla tamamlandı.12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası etkinlikleri kapsamında, Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması", Vali İdris Akbıyık İlk ve Ortaokulu konferans salonunda gerçekleştirildi. Yarışmada, çeşitli ortaokullardan katılan 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri, jüri önünde birbirinden güzel performanslar sergilediler. Öğrencilerin; hakimiyet, beden dili, vurgu tonlama, diksiyon gibi ölçütlerini göz önünde bulundurularak ezbere İstiklal Marşı’nı okumalarının ardından dereceye girenler belirlendi. Yarışmada Ezgi Özdemir birinci, Ada Ertunç ikinci ve Umut Gür üçüncü olurken, görme engelli Beyza Nur Erik ise jüri özel ödülü aldı.