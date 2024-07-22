HAKKARİ (İHA) – Hakkarili Hayra Bora isimli kız öğrenci, Ankara Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Spor Lisesine yerleşerek kentte bir ilke imza attı.Voleybol branşında Türkiye’nin 81 ilinde yapılan 900 başvuru arasında ilk sıralamalarda yer alan Hakkarili Hayra Bora, Ankara TVF Spor Lisesine yerleşerek, Hakkari’de bunu başaran ilk öğrenci oldu. Açıklamalarda bulunan anne Yasemin Önal, kızıyla gurur duyduğunu belirterek, “Ben hayatımı kızıma adadım, önceliğim o ve onun mutluluğudur. Kızım ilk voleybola yöneldiğinde kesinlikle onun bu kararını desteklemiyordum. Kızıma dair farklı hayallerim vardı. Bir iki antrenmanına katıldım. Kızımı orada çok mutlu gördüm. Onun isteği spor yapmak ve iyi bir voleybolcu olmaktı. Bir anne olarak spor anlamında bazı kaygılarım vardı. Hakkari Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Turan Şimşek’ten yönetime girmem için teklif gelene kadar. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve kızlardan sorumlu idari menajerlik görevine getirildim. Bu güzel görevi gözüm kapalı olarak kabul ettim. Çünkü Turan Bey ve ailesi çok kıymet verdiğim Hakkâri’nin önemli değerlerindendi. Bu güzel ailenin bir bireyi olmak beni onurlandırdı. Voleybola olan ilgimde arttı. Sportif Faaliyetler Kulübü sadece sporcu yetiştirmiyor. Aile olma özelliği ile vazgeçilmezim oldu. Neden Hakkâri’den bir Zehra Güneş, Ebrar Karakurt çıkmasın? Hakkâri’de efsane yeteneklerimiz var. Sportif Faaliyetler Kulübünün büyük emeği ve kızımın başarısında antrenörlerimiz Veysi Engin, Ahmet Önal, kızıma büyük emek sarf edip güvendiler. Kızımın hep yanında durdular. Bu başarı onların eseridir. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Sosyal, kültürel ve spor alanlarında Hakkârili kadınların sesi olmak, onlara yardımcı olmak için büyük bir çaba sarf etmekteyim. Hakkâri’de keşfedilmemiş nice yetenekler var. Şayet kulübümüze destek verilirse, genç kızlarımız ve gençlerimiz çok büyük başarılara imza atacaklardır. Hakkâri Sportif Faaliyetler Kulübümüz bünyesinde 500 öğrencimiz bulunmaktadır. Bu gençlere sahip çıkalım. Bu gençleri sahiplenmek ve desteklemek başta devlet büyüklerimizin, iş adamlarımızın, esnafımızın ve tüm Hakkâri halkının sorumluluğu olmalıdır. Öncelikle bana bu gururu yaşatan kızıma çok teşekkür ediyorum. Hakkâri’de kızımın bir ilke imza atmasının gururunu ve mutluluğunu yaşamaktayım" dedi.