Türkiye’de Haziran ayında 676 bin 83 adet taşıtın devri yapıldı, Erzurum’da aynı dönemde bu rakam 2 bin 992 olarak gerçekleşti.TÜİK Haziran 2024’e ait motorlu kara taşıtları rakamlarını açıkladı. Erzurum 136 bin 792 kayıtlı araçla Türkiye sıralamasında 49. basamakta yer aldı. Haziran ayında 2 bin 992 araç devrinin yapıldığı Erzurum, ülke sıralamasında 42’inci oldu. Erzurum’da trafiğe kayıtlı araçlarda otomobil 69 bin 467 ile ilk sırada yer alırken, minibüs sayısı 2 bin 395, otobüs sayısı bin 235, kamyonet sayısı 29 bin 383, kamyon sayısı 6 bin 246, motosiklet sayısı 5 bin 679, özel amaçlı araç sayısı 748 ve traktör sayısı 21 bin 639 oldu. Haziran ayında Erzurum’da 2 bin 992 aracın devri yapıldı. Bunlardan 1 bin 948 otomobil, minibüs 33, otobüs 22, kamyonet 624, kamyon 61, motosiklet 134, özel amaçlı araç 6 ve traktör 164 adet olarak gerçekleşti.Ülkemizde Haziran ayında devri yapılan taşıtların %64,4’ünü otomobil, %15,1’ini kamyonet, %13,8’ini motosiklet, %2,6’sını traktör, %1,9’unu kamyon, %1,6’sını minibüs, %0,4’ünü otobüs ve %0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Türkiye’de Haziran ayında 198 bin 581 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %50,2’sini motosiklet, %38,1’ini otomobil, %6,7’sini kamyonet, %3,1’ini traktör, %1,2’sini kamyon, %0,4’ünü minibüs, %0,2’sini otobüs ve %0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.